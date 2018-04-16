阿斯哈尔•马明在北京举行一系列会晤讨论哈中联合投资计划

哈通社/北京/4月16日 - 哈萨克斯坦第一副总理阿斯哈尔•马明正在对中国进行工作访问。

据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，访问期间，为落实联合投资计划，阿斯哈尔•马明同多家大型金融、工业和交通物流领域企业的领导人举行双边会晤。



"在两国领导人的共同关注下，哈中建立了高水平的合作关系。‘光明大道'与‘一带一路'等战略为两国之间的各领域投资开辟了道路。"阿斯哈尔•马明说。



期间，副总理同中国进出口银行、中国建设银行、中国工商银行等大型银行的领导层，就投资项目的融资问题等进行了讨论。





此外，增加过境哈萨克斯坦的集装箱班列规模、"霍尔果斯-东大门"经济特殊发展前景、海关自动化技术的引入以及完善国际边境合作中心工作等问题，也得到了关注。



访问期间，阿斯哈尔•马明会见了连云港市市长，就连云港与霍尔果斯之间货运线路的发展等问题进行了交流。



此外，总理还同中国通用技术(集团)控股有限责任公司、中国建筑材料集团有限公司以及石化、能源和矿业领域的企业负责人举行了会晤。



【编译：木合塔尔·木拉提】