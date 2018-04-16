格鲁吉亚人民与我国一同庆祝情人节

哈通社/阿斯塔纳/4月16日--自2011年开始，我国开始庆祝哈萨克情人节。该节日也被称为"霍兹-巴彦日" （Hozi korpex-Bayan Sulu kuni）。

值得一提的是，格鲁吉亚人民也恰巧也在这一天与我们一同庆祝情人节。



出生在哈萨克斯坦卡拉干达地区的玛利亚•西果丽给娜在第比利斯生活了7年。她的丈夫则是格鲁吉亚人，两人相识于哈萨克斯坦。远嫁他乡后，爱情的力量使西果丽给娜对格鲁吉亚的热爱开始逐渐深厚。



"4月15日是格鲁吉亚情人节。我们每年都会一同庆祝这特殊的节日。当得知这一天也是哈萨克斯坦的节日的时候我和我的丈夫都非常吃惊。我们祝愿哈萨克斯坦和格鲁吉亚的所有情人终成眷属。"她说。



据了解，24年前，格鲁吉亚记者别斯克•邱比尼泽提议将4月15日定为情人节。他想以此作为献给妻子的一份特殊礼物。后来，该国议会支持这项倡议，并批准4月15日为情人节。



"我很高兴听到哈萨克斯坦也把这一天当做情人节来庆祝。爱情不分国籍和年龄，我代表格鲁吉亚人民祝哈萨克斯坦人民情人节快乐。" 邱比尼泽说。



【编译：达娜】