纳扎尔巴耶娃：有必要提高网络安全部门的地位

哈通社/彼得罗巴甫尔/4月17日-参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会日前在位于彼得罗巴甫尔市的哈萨克斯坦国民警卫队军事研究所召开会议。

会议就改善军事教育问题展开讨论。



委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃表示，除确保国家军事安全等主要措施外，要进一步加强军事教育具有重要意义。



"目前，地缘政治情况正在发生变化。因此，国家对军队的要求以及军事人员的培训制度也发生了变化。对此，纳扎尔巴耶夫总统特别重视这项工作。"她说。



会议上，纳扎尔巴耶娃特别关注了网络安全问题。



"国家应当提高网络安全部门的地位以及工作人员的薪酬待遇。否则就无法吸引该领域的优秀专业人员。"她说。



会议期间，哈萨克斯坦国家安全委员会边防部队学院院长帕维尔•波利瓦诺夫表示，学员们可在该学院攻读军事学本科、研究生和博士专业，但学院还是存在一些悬而未决的问题。



此外，哈萨克斯坦国防部的军事教育和人力资源司负责人海拉特•霍尔巴耶夫和内政部紧急情况委员会阔科设套技术学院领导斯热木•沙日普汗诺夫在会议上汇报了相关工作报告。



【编译：达娜】