阿斯塔纳成为最吸引俄罗斯游客的旅游目的地城市

哈通社/阿斯塔纳/4月18日 - 旅游分析机构TurSat日前公布了2018年春季独联体国家最吸引俄罗斯游客的旅游目的地城市排行榜，阿斯塔纳榜上有名，位居第二位。

第一位是白俄罗斯首都明斯克，第三位是阿塞拜疆巴库。



据悉，今年4月29日至5月2日，以及5月9日是俄罗斯的假日，届时将有大量游客选择短期度假旅行。



2018年春季旅游目的地城市排行榜根据游客旅行意愿及选择制定而成。



TurSat的报告指出，俄罗斯游客大量选择独联体国家为旅行目的地。



预计俄游客在主要的旅游目的地城市平均逗留时间为3天，人均日消费量约为65美元/日。



在独联体各旅游城市中，基希讷乌、比什凯克和塔什干消费水平最低，巴库和阿斯塔纳消费水平最高。



2018年春季最吸引游客的独联体十大城市分别是：



明斯克（白俄罗斯）



阿斯塔纳（哈萨克斯坦）



巴库（阿塞拜疆）



埃里温（亚美尼亚）



阿拉木图（哈萨克斯坦）



塔什干（乌兹别克斯坦）



基希讷乌（摩尔多瓦）



比什凯克（吉尔吉斯斯坦）



杜尚别（塔吉克斯坦）



阿什哈巴德（土库曼斯坦）



【编译：木合塔尔·木拉提】