客机引擎爆炸乘客险被吸出窗外 事故致一人死亡

哈通社/阿斯塔纳/4月18日 -- 据外媒报道，当地时间17日早晨，西南航空一架客机在从纽约拉瓜迪亚机场飞往达拉斯的途中，突然引擎爆炸，客机紧急迫降费城机场，事故造成一人死亡，另有7人受伤。据悉，事故发生时，一个弹片划破了窗户，一名女乘客半个身体都被吸出窗外。

17日，载有143名乘客和5名机组人员的波音737-700客机飞往达拉斯时，在处于32500英尺高空，其引擎突然发生爆炸，乘客称他们听到巨大的响声后，飞机立刻开始下坠。美国国家运输安全委员会主席舒华特证实，有一人在事件中死亡。

目前，事故发生的原因还在调查中。据美国国家运输安全委员会表示，在发动机中有"金属疲劳的证据"。





在引擎爆炸后，一个弹片划破机窗，一名坐在窗边的女乘客的半个身子都被吸出了窗外，幸亏其他乘客眼疾手快，将她拽回，并将她按在座位上长达12分钟，直到当地时间17日上午11点27分，飞机成功迫降到费城机场，该名女乘客被立刻送往医院治疗。

据机上乘客透露，机上一名乘客因心脏病突发去世，另外有12人被送院检查，其中7人有轻伤。目前尚不清楚，去世的乘客是否是险些被吸出窗外的这位女乘客。

机上的达拉斯居民马丁内斯说，在飞机起飞30分钟后，他就听到一声巨大的爆炸声，之后头上的氧气罩掉了下来，接着又是一声爆炸。马丁内斯说，飞机17排左边的窗户破裂。另一名乘客称，降落还算平稳，飞机靠一个引擎飞行了近10分钟。



西南航空发言人帕里什表示，公司正搜集关于此次意外事故的更多信息。西南航空在一名声明中说，"从纽约拉瓜迪亚机场飞往达拉斯Love Field的西南航空1380号航班，因为操作问题，转往费城机场，飞机安全降落，滑梯并未启用。"

据费城机场方面表示，其他航班仍可继续降落和起飞，但部分航班出现延误。