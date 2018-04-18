哈通社/阿斯塔纳/4月18日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部副部长提穆尔·托合塔巴耶夫18日在第9届中亚矿业论坛上表示，哈萨克斯坦将创建国家土地资源信息数据库。

托合塔巴耶夫表示，根据数字化的全球趋势，哈萨克斯坦目前正在实施《数字哈萨克斯坦》规划，该项目同时也涉及地下资源使用领域。因此，就创建国家地下资源信息数据库的提议将进行修改，并增加新的可能性。

据副部长介绍，土地资源使用者将通过交互式地图获得空地及其研究资料的相关信息。若使用者有意进行土地开发，还将有机会以电子形式获得土地使用许可证。

"我们的系统与电子政府系统相连。因此，土地资源使用者在申请许可证过程中，无需收集太多的文件。电子政府中的文件将自动输入到系统中。此外，办理过程中也不需要任何证明。这也将为投资者研究土地信息以及办理相关手续方面创造便利。" 托合塔巴耶夫说。

托合塔巴耶夫指出，信息数据库创建工作早在几年前就已计划。

"远程管理系统将于今年年底实施。这将为实现无官僚程序下办理相关手续创造机遇。此外，还将对信息数据库增加地质信息。"投资和发展部副部长说。

【翻译：冰山】