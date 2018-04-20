我国著名艺术家梅尔艮诺夫艺术展在国家博物馆举行

哈通社/阿斯塔纳/4月20日-哈萨克斯坦人民艺术家叶尔肯•梅尔艮诺夫的"时间感应"雕像展在哈萨克斯坦国家博物馆举行。

梅尔艮诺夫，我国著名艺术家，与2015年去世，为国家留下了坚不可摧的遗产。通过此次展览，国家博物馆将继续落实"哈萨克斯坦当代艺术史"项目，旨在介绍和传播对哈萨克斯坦艺术行业作出特殊贡献的人民。



"距离梅尔艮诺夫的离开已有三年之久。我们所有人都已习惯生活五颜六色的外表。而他的作品会使人开始思考和理解现实生活中的种种困难。人总是拒绝现实世界，却又没法拜托它。我希望人们能够这些作品中感受到作者真实的感觉。"艺术评论家卡米拉•丽表示说。







她表示，梅尔艮诺夫生前在莫斯科和阿拉木图曾举办过两次艺术展。或许是感受到了自己面临着生命的终点，他给两次展会都起名叫做"告别"。此外，艺术家的继承者以及徒弟阿勒别克•梅尔艮诺夫也为此次展会提出了倡议。



梅尔艮诺夫的作品对整个中亚的艺术空间来说都是不朽的传奇。他的作品被称为历史转型时代的象征。在研究传统民族艺术方面也做出了巨大贡献。他也是第一个将哈萨克纹饰带入雕像创作的艺术家。



据悉，他的作品在哈萨克斯坦各个博物馆、俄罗斯以及吉尔吉斯坦博物馆均有保存。



展会将持续至7月23日。































































【编译：达娜】