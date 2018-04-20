哈萨克斯坦外交官当选集安组织阿富汗问题工作组负责人

哈通社/阿斯塔纳/4月20日 -- 据集安组织官网消息，集体安全条约组织外长理事会阿富汗问题工作组和集安组织安全理事会打击恐怖主义和极端主义工作组近日在俄罗斯首都莫斯科举行联合会议。

据了解，联合国安理会对塔利班、基地组织、伊黎伊斯兰国等恐怖组织制裁监督小组成员也出席了此次会议。

消息称，会议主要讨论了阿富汗境内的军事政治局势问题。其中包括，阿富汗境内不断扩大的伊斯兰国组织的势力、阿富汗南部不断加剧的冲突蔓延至北部、防止恐怖主义和极端主义威胁扩散到集安组织成员国境内等问题。



集安组织秘书长尤里•哈恰图罗夫表示，解决这些问题需要结合阿富汗人民以及所有利害关系方的努力。因此就阿富汗问题，集安组织将进一步加强与联合国及相关国际组织之间的相互合作。

另外，集安组织副秘书长阿勒姆拜·苏丹诺夫以及集安组织成员国阿富汗问题国家协调员代表还出席了集安组织外长理事会阿富汗问题工作组会议。



会议期间，哈萨克斯坦外交部阿富汗问题专员、阿富汗问题国家协调员谢尔盖·瓦西连科当选集安组织阿富汗问题工作组负责人。

据悉，集安组织阿富汗问题工作组下次会议预计将于2018年10-11月期间举行。

【翻译：冰山】