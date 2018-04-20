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    14:51, 20 四月 2018 | GMT +6

    南哈州与埃及红海省签署合作备忘录

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    哈通社/阿斯塔纳/4月20日-据南哈萨克斯坦州州政府消息，南哈州与红海省签署合作备忘录。

    消息称，南哈州副州长萨尔沙姆巴耶夫日前会见埃及红海省省长阿赫迈特•阿布达勒、南西奈省省长哈立德•福达和埃及驻哈特命全权大使海山姆•伊布拉西姆。

    会面期间，双方表示哈埃间的合作关系在各方面都取得了快速发展。为进一步加强两国的友谊和兄弟情谊，南哈州与红海省签署了合作备忘录。

    在此协议框架内，南哈州与红海省之间将在经济、文化、科技、体育、生态和旅游等领域上展开积极合作。

    南哈州副州长指出，如今的南哈州是一个具有强大发展潜力的动态区域。

    "南哈州是一个经济多元化的地区。我们不依赖原材料的销售，该地区60％以上的经济来源于加工业。这里的中小型企业发展迅速。例如，有17.7万个企业在该州注册。我们地区的所有条件都有利于外国企业进行投资。目前，在工业创新发展计划的框架内，该州拥有有11个工业区和1个经济特区。此外，南哈州政府还成立了金融机构，可向价值达300万美元的各类投资项目提供帮助。"副州长说。

    红海省省长阿赫迈特•阿布达勒表示相信，该合作项目将促进两国间贸易、经济、旅游和文化领域的合作发展关系。

    据悉，红海省位于埃及东南部，是埃及的边疆沙漠五省之一。







    【编译：达娜】

    标签:
    外交 突厥斯坦州 黄金储备 埃及
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