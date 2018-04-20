哈通社/阿斯塔纳/4月20日 -- 哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司总裁叶尔哈兹•努尔哈利耶夫20日在总检察院大楼举行的会议上表示，哈萨克斯坦将利用卫星技术打击犯罪活动。

"哈萨克斯坦卫星目前覆盖全国所有地区，并以此制作出了卫星图像。我们每年通过卫星进行拍摄并对哈萨克斯坦21座城市的建筑地貌进行监控工作。" 努尔哈利耶夫说。



努尔哈利耶夫表示，自2016年11月开始，哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司同总检察院和"政府-为公民服务"国有公司开展了主题为"根据法律分配土地及停止私自占有"的联合计划。



"该计划中也考虑到了创建Geoportal地理资讯系统的相关问题。该系统可下载自动化地籍系统中的信息及卫星图像，而谈到犯罪地图，则可以做到对城市规划的卫星监控。对于卫星图像与城市犯罪之间的联系这一问题，可以通过卫星图像分析犯罪源头。通常纪律监控力度较低的地区发生的犯罪事件较多，这些地区大部分是居民没有固定住房登记以及建筑较乱的地区。" 努尔哈利耶夫说。



努尔哈利耶夫会议期间还指出，犯罪地图还将帮助寻找犯罪率较高的地区，还将对打击犯罪活动起到重要作用。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】