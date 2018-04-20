哈萨克斯坦和芬兰将加强交通运输领域合作

哈通社/阿斯塔纳/4月20日 -- 据投资和发展部消息，哈萨克斯坦-芬兰交通运输工作组首次会议20日在芬兰首都赫尔辛基举行。

会议由哈萨克斯坦投资和发展部过境运输发展司司长赛力克·巴什莫夫和芬兰交通部发展司司长穆尔托·瑞斯屯主持召开。

双方就两国交通运输政策当前任务和主要工作方向问题交换了意见，并就交通运输领域引入数字技术问题进行了讨论。哈方指出，中国-欧洲方向集装箱运输量有所增长。而芬方称，哈萨克斯坦在科沃拉-布斯洛夫斯基亚-阿勒腾阔勒-西安方向货运运输线有着重要地位。

数据显示，2017年11月份以来，西安（中国）-科沃拉（芬兰）-西安和瓦锡兰（芬兰）-库尔勒（中国）方向货运班列共发车30次。

哈方考虑到两国相似的气候情况，进一步研究芬兰所积累的经验表现出浓厚的兴趣，并就在该领域定期交流经验达成了共识。

此外，双方就民航领域合作问题进行了讨论。芬方对阿斯塔纳-赫尔辛基直飞航班常态化表现出兴趣。

据悉，近些年，哈芬两国在交通运输领域的合作关系得到了有效发展。据统计，2017年哈萨克斯坦货运班列运输的过境运输货物总量达6.022万吨（2016年为2.853万吨）。

【编译：小穆】