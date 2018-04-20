土耳其卡斯塔莫努市举行“突厥世界年度作家”评选活动

哈通社/阿斯塔纳/4月20日 -- 突厥国家诗人和作家代表近日聚集在2018年突厥世界文化首都卡斯塔莫努市举行的"突厥世界年度作家"评选活动。

活动期间，阿塞拜疆作家协会主席阿纳尔•厄尔扎耶夫荣获突厥文化国际组织颁发的荣誉奖章以及"突厥世界年度作家"称号。



消息称，土耳其国际合作与发展署与"Avrasya" 作家联盟、突厥文化国际组织（TURKSOY）共同组织的第九届突厥语世界文学杂志大会汇聚了来自16个国家的28名作家参与。其中包括来自哈萨克斯坦、阿塞边疆、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、鞑靼斯坦、巴什科尔托斯坦、克里米亚、加告兹（摩尔多瓦）、伊拉克、伊朗、科索沃、马其顿、北塞浦路斯等国家的诗人及作家们。





突厥文化国际组织秘书长卡塞诺夫表示，TURKSOY为了表彰对突厥世界艺术和文化作出重大贡献的诗人和作家们，宣布设立纪念之年。纪念活动中包括阿塞拜疆著名诗人卡拉•卡拉耶夫诞辰100周年、哈萨克斯坦著名作家马赫詹•朱玛巴耶夫诞辰125周年、吉尔吉斯斯坦著名作家钦吉斯•艾特玛托夫诞辰90周年等纪念活动。





卡塞诺夫还强调，现代诗人和作家们的作品和天赋也应当得到适当的表彰。



阿塞拜疆作家协会主席阿纳尔•厄尔扎耶夫荣获嘉奖并发表感言称："我在卡斯塔莫努市看到了突厥世界的光环，从这里也看到了土耳其的全貌。与此同时，还感受到了土耳其的象征、大自然以及所有文化遗产。"





活动框架下，还举行了阿塞拜疆作家厄尔扎耶夫的著作《我的同时代人物》一书土耳其语版首发仪式。



据悉，2017年在哈萨克斯坦突厥斯坦市举行的第八届突厥语世界文学杂志大会上，鞑靼斯坦（俄罗斯）作家金努尔•曼苏尔沃夫曾获得该奖项。





曼苏尔沃夫在会上表示："在此之前，我曾获得多个的文学奖。然而这一奖项对我来说非常特殊。因为，整个突厥世界认为我应得这一奖项。今天这里聚集了突厥国家著名的诗人和作家们。我们的结合将带来巨大的力量，并未突厥世界创造更多的机遇。将为经济、贸易以及政治领域的合作起到重要作用。如果在文化及精神文明领域得到统一，将是我们所取得的最大成功。"

































【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】