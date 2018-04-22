南哈萨克斯坦州代表团参加哈韩两国投资论坛

哈通社/阿斯塔纳/4月22日-我国南哈州代表团前往韩国参加于4月19-20日期间举行的哈萨克斯坦-韩国投资论坛。会议期间，两国商业协会就发展商业关系、加强经贸关系等主题进行讨论。

会议期间，南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫介绍了南哈萨克斯坦州的投资潜力，以及为投资项目所做的各项准备。



"东哈萨克斯坦州具有良好的经济合作前景。边境贸易和出口产业正在迅速发展。此外，农产业也较为发达。近三年瓜果产量超过100万吨。我国90%的温室大棚坐落于此。我国所有棉花以及70%的葡萄和瓜果在这里种植。此外，东哈州还拥有全国20%的工业化项目。在过去的八年中，该地区实施了175个项目，总价超过7.35亿美元。另外，截止2020年还将实施价值为36亿美元的75个项目。"州长说。



论坛期间，南哈州代表团与POSCO DAEWOO、韩华集团、现代公司和LS Cable＆System等韩国跨国公司举行了一系列重要会议。



会议期间，南哈州代表向韩国投资者介绍了该地区较有前景的领域。双方还就可再生能源、冶金和数字技术领域的合作项目展开了讨论。



此外，代表团还与韩国最大的公司之一韩华集团讨论了有关在我国萨热阿哈什地区建立度假区以及在能源领域进行长期项目等问题。此外，在能源领域方面，我国代表团与韩国POSCO DAEWOO进行了协商。



论坛会第二天，图伊梅巴耶夫与首尔副市长进行了会晤。会议期间，双方讨论了城市发展项目中的现代基础设施解决方案。与此同时，州长还邀请首尔市长对南哈萨克斯坦州进行访问。



















【编译：达娜】