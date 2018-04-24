萨金塔耶夫：医疗器械应得到有效使用

哈通社/阿斯塔纳/4月24日 -- 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫24日在政府会议上就继续对医疗设备的有效使用进行监控问题下达工作任务。

"我们在医疗器械的采购工作中实施了多种措施，而不是统一采购，因此也不能对其进行统一维护服务。今天召开的会议中听取了这一方面的工作发展方向，并对相关举措给予了肯定。相关部门应同‘阿特梅肯'企业家协会和当地政府合作，并继续开展相关联合工作。首先需要考虑合理规划的重要性，并对重要的医疗器械给予关注。"萨金塔耶夫说。



萨金塔耶夫强调，应对新购买的医疗器械的使用状况进行监控。



据此前报道，哈萨克斯坦医疗器械有效利用相关事项目前正在检查中。



"根据总统令，卫生部为了分析医疗器械使用效率，正在对2012-2016年期间购买的设备进行分阶段检查工作。其中价格在500万坚戈以上的医疗器械则进行了专项审计，审计发现多起违反事项。"卫生部部长比尔塔诺夫在会议中说道。



据了解，审计过程中主要发现医疗器械价格增长、医疗设备长期处在故障状态、医疗设备未进行3年一次的维护服务等缺陷。



【编译：木合塔尔·木拉提】