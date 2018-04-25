哈萨克斯坦网球运动员们在国际比赛中取得开门红

哈通社/乌拉尔/4月25日 -- 哈萨克斯坦网球运动们近日在国际网球赛事中均取得开门红。

消息称，2018赛季TEB BNP巴黎银行伊斯坦布尔杯近日结束首轮争夺，世界排名第83位的哈萨克斯坦名将尤利娅•普婷佐娃以2：1的比分战胜世界排名第34位的罗马尼亚选手索拉娜•科斯蒂亚。普婷佐娃下一轮将同世界排名第122位的法国运动员保琳•巴曼迪耶争夺赛事四分之一决赛晋级资格。TEB BNP巴黎银行伊斯坦布尔杯总奖金为25万美元。



另外，哈萨克斯坦运动员亚历山大•巴布利克近日也获得2018年匈牙利公开赛首轮胜利，位居世界143位的巴布利克战胜了第87位的乌兹别克斯坦选手丹尼斯•伊斯托明。巴布利克第二轮将对战德国选手扬-伦纳德•施特鲁夫（世界排名第61）。2018年匈牙利公开赛总奖金为61.8万美元。



值得一提的是，正在参加在2018年保时捷网球大奖赛的哈萨克斯坦网球一姐扎丽娜•迪亚斯（世界排名第52位）首轮将迎战世界排名第56位的德国选手卡琳娜•维特霍夫特。据悉，参加保时捷网球大奖赛的运动员中还包括排名世界第一的罗马尼亚运动员西莫娜•哈勒普。2018年保时捷网球大奖赛总奖金高达81.6万美元。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】