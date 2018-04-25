哈萨克斯坦代表团出席联合国安理会宗教领袖会议

哈通社/阿斯塔纳/4月25日 -- 据哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部消息，该部副部长别热科·阿热恩为首的哈萨克斯坦代表团近日在联合国纽约总部出席了第六届世界与传统宗教领袖大会框架下举行的安理会《为安全世界的宗教领袖》主题会议。

主题会议由联合国文明联盟和哈萨克斯坦驻联合国代表处联合举办。

联合国文明联盟高级代表纳赛尔和哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥马洛夫主持召开会议，联合国安理会成员国代表、非政府组织代表、"宗教为和平"全球会议秘书长威廉·韦德利、国际宗教非政府组织委员会主席和部分宗教领袖出席了会议。



哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部副部长阿热恩就我国民族团结政策和纳扎尔巴耶夫总统倡议下召开的世界与传统宗教领袖大会进行了介绍。

副部长指出，世界与传统宗教领袖大会召开的15年时间里，大会一直关注着全球复杂问题、国际关系相互信任问题、全球面临的新的挑战、武装冲突和打击恐怖行动、保障全球安全和稳定发展问题。



与会者高度评价了哈萨克斯坦积极的外交政策，并就国际热点问题进行讨论，为即将召开的第六届世界与传统宗教领袖大会议题提出了重要的建议。此外，会议还就分享各国在宗教间对话领域积累的经验、解决宗教极端主义和恐怖主义问题，以及建立和平稳定的社会问题进行了讨论。

会议框架下，宗教事务和社会组织管理部副部长阿热恩同联合国文明联盟高级代表纳赛尔和"宗教为和平"全球会议秘书长威廉•韦德利举行会晤，并邀请他们出席今年在阿斯塔纳召开的第六届世界与传统宗教领袖大会。



【编译：小穆】