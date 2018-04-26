哈通社/乌拉尔/4月26日 -- 吾铁穆索夫西哈州国家大学加强与意大利那不勒斯东方大学之间的合作。

25日，吾铁穆索夫西哈州国家大学校长阿斯哈特•伊曼哈利耶夫教授同意大利那不勒斯东方大学（L'Orientale）校长埃尔达•莫利奇奥签署教育和学术领域的合作备忘录。



据了解，合作备忘录旨在双方为制定联合项目、大学生交流、提高相互竞争力以及举办联合科学研讨会和文化活动等方面创造机遇。



据悉，在那不勒斯东方大学举行的备忘录签字仪式还邀请了哈萨克斯坦驻意大利大使馆工作人员参加。





此次合作框架下，西哈州国家大学校长伊曼哈利耶夫向那不勒斯东方大学校长埃尔达女士颁发了该大学的"荣誉教授"称号。



消息称，西哈州国家大学目前已同欧洲、亚洲、美国以及俄罗斯等地区100多家高等教育机构建立了合作关系。期间，来自韩国的Lee Jong-hyeon博士在西哈州国家大学担任了两年多种语言研究所负责人职务，而今年该职务由波兰卡西米尔大学教授安娜•班奇科夫斯卡担任。



值得一提的是，吾铁穆索夫西哈州国家大学目前是16个国际组织和国际项目的合作伙伴，其中包括欧洲科学联盟、REGENA高校联盟、美国律师协会、Erasmus Mundus和欧洲大学协会等。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】