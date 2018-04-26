上合组织成员国国防部长会议发布联合公报

哈通社/北京/4月26日 --上海合作组织周三公布了成员国国防部长会议联合公报。

据悉，本次会议于周二（24日）在中国首都北京举行。



与会的各国国防部长就当前国际和地区安全形势交换了意见，并就进一步加强上合组织成员国在防务安全领域的务实合作等问题达成广泛共识。



国防部长们指出，和平与发展仍然是时代的主题，同时国际社会的不稳定和不确定性因素正日益突出。



部长们一致认为，打击恐怖主义、极端主义和分裂主义，维护和加强地区和平、安全与稳定是上海合作组织成员的首要任务。



公报指出，应加强上合组织防务安全合作，树立共同、综合、合作、可持续的安全观，致力于为各国发展战略对接营造良好的安全环境，支持推动构建人类命运共同体，建设公平的、稳定的多极世界格局。



各国部长还对阿斯塔纳叙利亚问题和平进程表示支持。



据悉，哈萨克斯坦共和国国防部长萨•扎苏扎科夫上将、中华人民共和国国务委员兼国防部长魏凤和上将、印度共和国国防部长尼•希塔拉曼、吉尔吉斯共和国武装力量总参谋长拉•杜伊申比耶夫少将、巴基斯坦伊斯兰共和国国防部长库勒姆•汗、俄罗斯联邦国防部长谢•绍伊古大将、塔吉克斯坦共和国国防部长舍•米尔佐上将和乌兹别克斯坦共和国国防部长阿•阿济佐夫少将参加了会议。白俄罗斯共和国国防部长安•拉夫科夫中将作为主席国嘉宾列席会议。



上合组织副秘书长努•阿科什卡洛夫、上合组织地区反恐怖机构执行委员会副主任朱•吉约索夫参加了会议。



根据公报，部长们决定，2019年上合组织成员国国防部长会议在吉尔吉斯共和国举行。



【编译：木合塔尔·木拉提】