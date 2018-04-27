罗马尼亚计划在阿特劳市开设荣誉领事

哈通社/阿特劳/4月27日 -- 据阿特劳州政府消息，罗马尼亚驻哈萨克斯坦特命全权大使切扎尔•马诺列•阿尔米亚努27日率团访问阿特劳州。

访问期间，罗马尼亚代表团同阿特劳州第一副州长萨根德克·洛合潘诺夫举行会谈。代表团此行主要目的是建立两国之间紧密的商业和经贸合作关系。

据阿尔米亚努介绍，哈萨克斯坦与罗马尼亚建立了长期稳定的经贸关系。

"与阿特劳州之间的合作具有数字特征，两国之间货物流通量每年都在增长。此外，石油天然气领域合作也得到了较大的发展。例如，从阿特劳州运往欧洲的原油产品途径罗马尼亚，并在那里两座炼油厂进行加工。"罗马尼亚大使说。

阿尔米亚努还表示，罗马尼亚有意同哈萨克斯坦在各领域，其中包括农业、教育、IT技术等领域建立合作关系。

"此次访问框架下希望在以下两个方面签署协议。第一，同阿特劳石油天然气大学建立教育领域合作关系。第二，普拉霍瓦市商会与阿特劳州企业家协会开展合作，并希望在阿特劳州开设荣誉领事。" 阿尔米亚努说。

阿特劳州第一副州长洛合潘诺夫指出，将支持罗马尼亚方提出的建议并祝愿各领域合作取得成功。

"我们今天预计将同阿特劳州商业协会、石油天然气大学领导层、阿特劳州企业家协会等代表举行会谈。相信罗马尼亚代表们其他举措都将得到支持。

【翻译：冰山】