哈萨克斯坦紧急情况防范工作获得联合国代表高度评价

哈通社/阿拉木图/4月27日 -- 中亚国家紧急情况部门理事会区域间峰会26日在阿拉木图市举行。

区域间峰会框架下，与会代表们就进一步加强对自然灾害的防范意识为目标开展合作项目问题进行了深入讨论，并作出一系列决定。



消息称，此次区域间峰会吸引哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及乌兹别克斯坦等国家紧急情况部门领导以及其他代表参加。此外，应对突发事故预防方面的国际及非政府组织代表也出席了此次峰会。





"为哈萨克斯坦能够举办如此重要的会议感到高兴。中亚各国在预防紧急突发情况具有共同的责任，国家间相互经验交流对各国都有利。因此加强紧急情况防范意识将使突发事故恢复成本减少7倍。" 联合国开发计划署常驻哈萨克斯坦代表兼联合国常驻协调员下村典正说。



据他介绍，哈萨克斯坦在紧急情况预防以及对其防范工作在中亚地区处于领先地位。因此，这方面的新倡议也理应在哈萨克斯坦得到发起。



下村典正说："突发事故预防及重建工作不仅需要国家部门或政府机关进行领导，还需要所有政府机关参与下进行。每个人都必须在发生突发事故时随时准备提供援助。"





根据峰会讨论结果，紧急情况和减少自然灾害风险中心获得了区域间峰会秘书处地位。



值得一提的是，紧急情况和减少自然灾害风险中心在哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦之间建立的协议框架下于2013年5月成立。



自成立开始，其他中亚国家紧急情况部门也加入了该机构。











【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】

