讨论伊斯兰金融服务委员会标准的研讨会在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/4月27日 -- 据阿斯塔纳媒体中心消息，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）与伊斯兰金融服务委员会（IFSB）27日在阿斯塔纳联合举行题为"引入伊斯兰金融服务委员会标准"的研讨会。

消息称，由亚洲发展银行协助下举行的研讨会吸引了多个独联体国家央行以及金融届代表出席。



据了解，此次研讨会主要面向研究伊斯兰金融服务基本原则，其中包括对伊斯兰"窗口服务"、风险管理以及资金充足并符合伊斯兰金融服务原则的管理制度方面对IFSB标准进行深入及实践性研究。



AIFC伊斯兰金融部门负责人阿德勒别克•努尔别科夫指出，伊斯兰金融服务是阿斯塔纳国际金融中心的优先工作方向。



"此次研讨会是伊斯兰金融领域面向专业发展的AIFC的主要举措之一。举办此类活动将有助于在伊斯兰金融服务业发展人力资本并以地区枢纽在AIFC建立伊斯兰金融体系起到重要作用。" 努尔别科夫说。



据悉，阿斯塔纳国际金融中心代表、独联体国家央行代表、哈萨克斯坦政府部门代表以及独联体金融机构和哈萨克斯坦金融界代表等人出席此次研讨会。



据了解，伊斯兰金融服务委员会是制定伊斯兰金融服务全球标准的主要机构。IFSB在其职权范围内制定伊斯兰金融审慎标准，并颁布伊斯兰金融领域（银行、保险、资本市场）监管标准。阿斯塔纳国际金融中心于2017年加入IFSB。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】