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    16:37, 28 四月 2018 | GMT +6

    总统：民族团结是国家和平稳定发展的关键因素

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    哈通社/阿斯塔纳/4月28日-纳扎尔巴耶夫总统今日在其主持召开的哈萨克斯坦民族和睦大会第26届代表大会上发言。

    总统表示，民族和睦大会将在以后的发展道路上迎来新的挑战。

    "民族和睦大会的成立进一步加强了我国的民族团结。它是我国和平稳定发展的关键因素。一直以来，大会总是支持着我的各项举措并积极向民众开展宣传工作。哈萨克斯坦经历了许多挑战，而如今，大会也将迎来新的挑战。"总统说。

    总统表示，本届大会议题为"五大社会举措-社会团结的基础"。

    "众所周知，今年3月，我公布了五大社会举措。这五项举措旨在改善我国福利、加强社会凝聚力。而它的成功实施也将加强我国公民对彼此、对未来、对国家、对社会以及对城市的信心。在此之前，我国并没有实施过此类社会举措。它将从根本上提高民众的生活水平。人民的幸福和团结就是我国最重要的护身符。"纳扎尔巴耶夫说。

    总统还表示，如今，很多国家都存在着严重的民族问题。

    "我们要坚定不移的维护我国的民族团结。只有这样，我们才能克服一切困难，为人民带来更好的生活水平。"他说。

    据悉，议题为"五大社会举措-社会团结的基础"的大会议程吸引1500多位代表参加。其中包括来自全国各地的大会代表、国家及地区民族联合会领导层、议会议员、中央行政机构负责人、政党、宗教协会及非政府组织代表、高等教育机构领导、外交使节、科学界代表、作家代表以及媒体代表等。

    此外，大会最后还将举行隆重晚会。

    【编译：达娜】

    标签:
    民族和睦大会 总统 总统的五大社会举措 黄金储备
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