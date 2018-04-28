美防长称将与盟友讨论美军撤出朝鲜半岛一事

哈通社/阿斯塔纳/4月28日 -- 美国国防部长马蒂斯当地时间周五（27日）表示，如果朝鲜要求以此作为达成和平协议的部分条件，美国将与盟友讨论美军从朝鲜半岛撤出一事。

据俄罗斯卫星通讯社报道，马蒂斯当地时间27日在五角大楼会见波兰国防部长布莱查克，会后声明中提到，对于美军撤出朝鲜半岛，"首先，这是我们与盟友谈判中将会讨论的问题之一，当然，我们也会与朝鲜讨论。"

报道称，美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩预计将于5月或6月初举行会晤，双方将就朝鲜半岛去核化问题进行讨论。

就在昨天（27日），朝韩首脑会晤在板门店韩方一侧"和平之家"举行。韩国总统文在寅与朝鲜最高领导人金正恩签署《板门店宣言》并共同发表。宣言内容包括：朝韩领导人同意将通过彻底无核化实现无核半岛作为共同目标；宣布半岛不再有战争，停止一切敌对行为；争取在年内宣布结束战争状态、力促韩朝美或中美韩朝会谈；宣布8月15日举行离散家属团聚活动、宣布5月1日起停止边境喊话；宣布通过定期会谈热线通话随时磋商以及文在寅将于今年秋天访问朝鲜等。

这不是特朗普第一次传出有意从朝鲜半岛撤军。此前，当地时间3月14日，特朗普在一场晚餐会上说："我们在贸易和军队上都很赔钱""我们派遣了3万2千人的部队驻扎在朝鲜半岛，让我们走着瞧"。特朗普的言论引发韩国舆论哗然，多数观点认为，特朗普意在暗示，将通过撤出驻韩美军向正在进行的韩美贸易谈判施压。

当时，韩国外交部长官康京和3月18日曾表示，"对韩美同盟十分有信心，坚信美军不会撤离韩国。"她还说，特朗普总统的任何言论对于韩国来说都很重要，在过去几十年里韩美同盟都是朝鲜半岛乃至东北亚和平稳定的基础。

据了解，自1953年以来，美国一直在韩国派驻军队。而且截至目前，韩军的战时作战指挥权仍掌握在美方手中。近年来，围绕韩军收回作战指挥权、美韩防务费分担以及驻韩美军基地污染、美军士兵骚扰民众等问题，双方分歧不断。