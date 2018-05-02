曼格斯套州首座太阳能发电站开始运营

哈通社/阿斯塔纳/5月2日-据曼格斯套州政府消息，曼格斯套州史上首个太阳能发电站于5月1日开始运营。此外，第一座海水淡化厂的开工奠基工作也已基本完成。

该州州长耶拉勒•托赫詹诺夫出席太阳能电站运营仪式。该电站发电率为2兆瓦，总面积达36,05公顷，工程造价约12亿坚戈。发电站由"商业路线图-2020"规划提供资金。共安装8580个太阳能电池板，电池板由哈萨克斯坦国产硅材料制作。该设备可提供300多个家庭的日常用电。



"2017年对哈萨克斯坦人民来说是成功的一年。《2017阿斯塔纳世博会：未来能源》在纳扎尔巴耶夫总统倡议下成功举办。‘未来能源'项目的最终目标是引起公众关注并确保可持续能源的解决方案。"州长说。



此外，曼格斯套州的库里克地区正在实施海水淡化厂的建设项目。该项目由私人投资，成本达39亿坚戈，产能达5万立方米/天。该项目将在施工期间创造约300个工作岗位，施工完成后需150人进行维护和管理。项目初步定于2020年完工。



"该海水淡化厂还将解决阿克套、扎瑙斯、杰特拜、穆耐师、库里克和谢特佩等地区的饮水供应以及农业发展问题。"州长说。























【编译：达娜】