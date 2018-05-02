哈萨克斯坦-英国投资项目发展问题会议在伦敦举行

哈通社/阿斯塔纳/5月2日 -- 据总理官网消息，哈萨克斯坦驻英国大使馆协助下，关于哈萨克斯坦投资潜力问题的研讨会2日在位于英国伦敦的British Expertise International公司总部举行。

消息称，哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest）与"London Infrastructure"共同组织的研讨会吸引Aggreco、Alaco、UK Export Finance、JP Morgan、Rothschild Capital Group、DMT Consulting、JCB、Worley Parsons、IPC以及其他英国公司和企业领导人、英国政府代表、分析人士等代表参与。

据了解，由哈萨克投资国有公司执行总裁萨帕尔别克·图亚克巴耶夫率领的哈萨克斯坦代表团中包括"KazSuShar"、BI Group、Eurasia Gold、哈萨克斯坦发展银行等公司代表。



研讨会期间，图亚克巴耶夫首先就哈萨克斯坦投资潜力以及商业项目落实前景等问题进行了介绍。其中还包括商机、法律基础上给予的支持、吸引外资竞争力等方面的具体信息。此外，还介绍了政府批准的50多个优先投资项目。图亚克巴耶夫还呼吁英国企业家们积极参与在哈萨克斯坦实施的投资项目。

会中，英国公司们对中国"一带一路"倡议框架下，哈萨克斯坦所落实的基础设施项目产生极大兴趣。此外，英国企业家们还对哈萨克斯坦农业、采矿业、机械制造、可再生能源等领域项目产生巨大的兴趣。哈英两国有望在数字化、经济、电子政府、石油化工、加工业、教育、卫生等领域加强合作。



"哈萨克斯坦与英国之间双边贸易关系处于良好趋势，在哈萨克斯坦实施的融资项目从12.5亿英镑增加到了30亿英镑" UK Export Finance独联体国家和亚洲地区负责人沃米克·努尔-沙赫说。

哈萨克斯坦驻英国大使表示，哈萨克斯坦拥有非常有利的投资环境，并正在成为一个开放且有吸引力的商业国家。对此，哈萨克斯坦目前迎来了较大的改变。其中包括，阿斯塔纳国际金融中心采用英国法律并根据全球经验制定相关原则。



英国首相驻哈萨克斯坦贸易代表埃玛·尼科尔森指出，英国与哈萨克斯坦在金融服务、农业、采矿业、食品工业等领域投资项目落实工作取了巨大的成功。

值得一提的是，哈萨克斯坦代表团在此次访问框架下还将举行一系列双边会谈，其中包括"国家重要饮用水网络建设项目"等问题。

【翻译：冰山】