联合国青年代表处将在阿拉木图设立

哈通社/阿斯塔纳/5月2日-据哈萨克国家女子师范大学消息，该校校长高哈尔•阿里旦穆别日艮诺夫与联合国人口基金驻哈萨克斯坦代表茱莉亚•瓦列兹以及执行代表拉依木别克•司森马力耶夫进行会面，

会面期间，双方就在女子大学设立联合国人口基金"青年同行"青年代表处达成协议。



会面期间，校长提到了联合国人口基金对哈萨克斯坦人民的可持续发展做出的重大贡献。



此外，双方表示，将与"青年同行" 青年代表处进行合作，为该大学学生就两性平等的话题开展相关研讨会，提高青年的领导力水平。



"女子大学不仅注重学生的学术成绩，还注重培养女孩的公民素质以及领导能力。"校长说。



而联合国代表也介绍了基金会在哈萨克斯坦开展的相关项目。



"联合国人口基金的主要目标之一是通过促进性健康和生殖健康以及保护生殖权利来帮助实现第五项千年发展目标，以改善妇女、青年和青少年的生活。" 茱莉亚•瓦列兹说。



她还强调了今后与教育机构联合开展合作项目的重要性。



瓦列兹表示，对青年中开展教育工作，对其个人公民地位的形成和领导潜力的发展发挥着重大作用。



最后，双方还就性别政策以及社会问题项目的联合实施展开了讨论。



【编译：达娜】