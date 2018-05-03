哈萨克斯坦电影入选德国知名短片电影节提名

哈通社/阿斯塔纳/5月3日 -- 据哈萨克电影制片厂消息，沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂旗下"Debyut" 创意和制作联合会拍摄的短片《信》近日入选德国奥伯豪森国际短片电影节奖项提名。

据了解，第64届奥伯豪森国际短片电影节将于2018年5月3-8日期间举行。青年导演阿德勒·穆萨塔耶夫的处女作《信》讲述了孤儿院的孩子梦想给母亲写信的故事。

"电影改编自真实故事。这一故事曾发生在乌斯卡曼市一所孤儿院。当我从朋友那里得知这一事情，就致力想把它拍成电影，呈现在银幕上。非常高兴能在这一著名的电影节上看到我的作品。"导演穆萨塔耶夫说。



消息称，本年度奥伯豪森国际短片电影节吸引来自33个国家的53部短片展开角逐。其中包括来自哈萨克斯坦、美国、中国、埃及、阿根廷、巴西、印度、法国、日本、俄罗斯、芬兰等国家的作品。电影节每年平均迎来超过6000部影片参选。

值得一提的是，奥伯豪森国际短片电影节是德国第二大国际电影节，被誉为国际上最好与最悠久的短片电影节之一，成立于1954年。



据悉，电影节评奖项目包括故事短片、纪录短片、实验短片、动画片和电视片，最高奖项为奥伯豪森城市奖。很多当今知名的电影人员都在这里展示了自己的第一部或者优秀的电影作品，包括马丁·斯科塞斯、乔治·卢卡斯、罗曼·波兰斯基等。

【翻译：冰山】