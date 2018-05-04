传奇歌者阿姆列传记电影放映活动在东哈州举行

哈通社/阿斯塔纳/5月4日 - 旨在讲述哈萨克斯坦著名歌手、首位哈萨克戏剧男高音歌唱家阿姆列•卡沙吾巴耶夫的传记电影《阿姆列》放映活动正在东哈州持续举行。

值得一提的是，东哈州正是这位传奇歌手的家乡，今年其出生地--东哈州卡伊纳尔乡将举办歌唱家诞辰130周年庆典。



东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫出席了3日的放映活动，并同首府市民共同观看了影片。



州长表示，影片以与众不同的角度，展示了哈萨克文化的独特与不凡。



"通过影片，我们得以了解到阿姆列在欧洲的一段经历，以及他鲜为人知的故事。阿姆列不仅仅是一位艺术家，他更是伟大草原文化的象征。影片让人们直观的感受到了歌者的内心世界。这部电影向我们展示了上世纪哈萨克艺术文化在欧洲所造成的轰动。" 阿赫梅托夫说。



阿姆列•卡沙吾巴耶夫1925年作为前苏联代表团成员，参加了当年在巴黎举行的世博会，并因嘹亮高亢优美的歌喉一举征服了欧洲听众，赢得了世博会框架下举行的歌唱大赛的亚军。他是历史上首位向欧洲展示哈萨克传统歌唱艺术和介绍传统乐器--冬不拉的艺术家。



"电影中还间接的展现了那个时代，哈萨克文化精英所遭受的政治迫害。我们都清楚那个时代的历史，且有必要继续深入研究。"州长说。



值得一提的是，传记电影当中使用了阿姆列原声修复演唱的多个曲目。影片在哈萨克斯坦、拉脱维亚和美国取景拍摄完成。



【编译：木合塔尔·木拉提】