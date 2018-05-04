国家经济部部长介绍阿斯塔纳经济论坛筹备工作

哈通社/阿斯塔纳/5月4日-据总理官网消息，阿斯塔纳经济论坛组织委员会副主席、国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫3日在国家新闻中心介绍了第11届阿斯塔纳经济论坛筹备工作。

期间，部长提到了关于11项全球性挑战。



"这11项全球性挑战的大部分将在阿斯塔纳经济论坛中进行讨论。此外，论坛还将为每一项全球性问题展开单独的会议，对其进全面行讨论并制定解决方案。"部长介绍说。



同时，苏莱曼诺夫还重点介绍了"统一全球经济"这一主题。



苏莱曼诺夫表示，纳扎尔巴耶夫总统宣布的哈萨克斯坦第三阶段现代化已成为政府创造经济增长的新模式以及提高我国全球竞争力的工作基础。 这对哈萨克斯坦来说是非常重要和长远的任务。而这些目标都需在全球议程内加以实现。



他还表示，诸如全球变暖、资源的可持续利用、平等的国际贸易等问题都需要全世界的相互合作。



根据预测，国际货币基金组织、世界银行等组织将在2019年后面临全球经济增长放缓的巨大挑战。



此外，世界银行预测，未来20年内，世界经合组织成员国75%的就业岗位将实现自动化。而这将导致这些国家的劳动力过剩，造成大面积的结构性失业。



"这种情况下，世界经济发展的驱动因素将会是什么？而这些问题都将在阿斯塔纳经济论坛中进行讨论。"部长说。



【编译：达娜】