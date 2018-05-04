哈通社/阿斯塔纳/5月4日-哈萨克斯坦首任总统基金会世界经济和政治研究所所长叶尔詹•萨勒特巴耶夫于今日在阿斯塔纳举行的上海合作组织论坛第13次会议上表示，上合组织的扩员将不会造成威胁。

"上海合作组织是世界知名的多边经济组织，也是确保欧亚空间安全和稳定的主要组织之一。这些年，上海对话参与国已创造联合应对威胁的共同平台。"他说。



他指出，上合组织在经济领域方面的发展也有了质的飞跃。随着文化和人道主义领域的发展，经贸合作也加强了上合组织国家及其人民互动的巨大潜力。



"此外，有必要强调去年阿斯塔纳峰会的重要历史意义。印度和巴基斯坦在峰会上正式成为上合组织成员国。上合组织的首次扩员将为深化组织合作和提升组织能力带来新的动力。像‘增加上合组织成员国数量有可能使得决策过程变难'等观点也是客观存在的，我们应考虑到这些风险。" 萨勒特巴耶夫说。



他还表示，以"上海精神"为基础的合作发展增进了成员国之间的了解、促进了互信。



"组织的共同发展将使我们能够找到棘手问题的最佳解决方案。"他说。



来自中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦、伊朗、阿富汗、白俄罗斯和中亚的代表们参加了此次论坛。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统将出席于今年六月份在中国青岛举行的上海合作组织成员国元首理事会。



【编译：达娜】