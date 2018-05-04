分析人士：阿斯塔纳经济论坛将在未来几年内明确战略发展方向

哈通社/阿斯塔纳/5月4日 -- 哈萨克斯坦战略研究所副所长萨纳特•阔什穆巴耶夫4日在阿斯塔纳举行的题为"第11届阿斯塔纳经济论坛：全球挑战和21世纪的哈萨克斯坦"圆桌会议上表示，阿斯塔纳经济论坛的讨论将为分析人士和政治家们在未来3年内明确战略发展方向创造机遇。

阔什穆巴耶夫表示，第11届阿斯塔纳经济论坛对哈萨克斯坦来说是最重要的事件之一，因为论坛这一举措是在全球经济经历动荡时期举行的。目前国际经济体系也正在变得不稳定并面临着更多的挑战，而哈萨克斯坦则正在为其寻找答案。论坛在确定全球层面的未来发展战略上体现出哈萨克斯坦成为这一重要论坛的主要参与者。哈萨克斯坦需要保持稳定发展外，还需要预防全球挑战带来的影响。因此，阿斯塔纳经济论坛的讨论将为分析人士和政治家们在未来3年内明确战略发展方向创造机遇。

据他介绍，全球经济重要发展方向也取决数字化进程。

"科技正在改变世界和国家。在这一方面，此前将资源或廉价劳动力出口视为重点的国家竞争力正在逐渐消弱。因此，我们需要发展创新型经济，其中包括知识和技术经济。" 分析人士说。

阔什穆巴耶夫还表示，哈萨克斯坦正在面临着新的挑战。哈萨克斯坦将跻身世界前三十强作为首要目标，然而也不能忘记其他快速发展的国家。因此，我们需要进一步研究经济发展规划以确保经济增长速度。

【翻译：冰山】