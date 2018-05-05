阿斯塔纳车队车手在环意自行车赛第一赛段获得第六名

哈通社/阿斯塔纳/5月5日 - 据哈通社体育网消息，2018年环意大利自行车赛（Giro d'Italia ）4日在以色列正式拉开帷幕，来自世界各地的176名顶级自行车手参加此次赛事。

该赛事在以色列共进行三个赛段的比赛。



当天进行的第一赛段起点和终点均为耶路撒冷老城附近，赛程为9．7公里，哈萨克斯坦阿斯塔纳车队车手佩罗•比利鲍（Pello Bilbao）获得第六名。



现年27岁的荷兰车手汤姆•迪穆兰卫冕第一赛段的冠军。



第二赛段于5日举行，起点为以色列的海滨城市海法，终点是另一个海滨城市特拉维夫，赛程为167公里。



第三赛段将于6日举行，赛程为229公里，起点为以色列南部的贝尔谢巴，终点为红海旅游胜地埃拉特。之后，该比赛将在意大利继续举行，并于5月27日在意大利首都罗马落幕。



阿斯塔纳车队队长米格尔•安赫尔•洛佩斯由于在晨间训练时受伤，未能在第一赛段发挥出应有的水平。



这是环意大利自行车赛首次在欧洲之外的国家举行，也是以色列首次举行该赛事，同时也是以色列有史以来举行的规模最大的体育赛事。为了确保安全，以色列警方投入了数千名警力。



环意大利自行车赛是世界三大顶级公路自行车赛之一，其他两个为环法国自行车赛和环西班牙自行车赛。该项赛事一般每年5月在意大利举行，2018年是该赛事的第101届。



【编译：木合塔尔·木拉提】