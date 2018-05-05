萨金特耶夫召开会议讨论有关实施财政预算相关法案及刑事立法人性化问题

哈通社/阿斯塔纳/5月5日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫5日在政府大楼召开会议并就有关实施2018-2020年国家财政预算法案以及完善内务部门工作的决议草案等问题进行了讨论。

会议期间，哈萨克斯坦财政部部长巴赫特•苏丹诺夫就《对<关于2018-2020年国家财政预算>哈萨克斯坦共和国法案进行补充修改》法案实施工作进行了相关汇报。



据了解，纳扎尔巴耶夫总统于4月27日签署批准了旨在资助五大社会举措方案的国家财政预算修正案。



据财政部部长透露，根据修正案，国家财政预算调整为4170亿坚戈。因此，地区专项分配资金增加997亿坚戈，达2936亿坚戈。发展资金增加984亿坚戈，达4493亿坚戈。



据悉，国家财政预算中的投资和授权资本以及183亿坚戈贷款，达4248亿坚戈。



"旨在执行重要任务以及推迟执行的重点投资项目资金增加144亿坚戈，达199亿坚戈。"苏丹诺夫说。

会中，萨金塔耶夫根据政府结论下达工作指示。总理指出，总理办公室将同财政部联合制定决议草案。



哈萨克斯坦总检察院副院长马拉特•阿赫梅特詹诺夫就《关于完善内务部相关工作问题对哈萨克斯坦共和国部分法案进行补充和修改》法案政府决议进行了汇报。



阿赫梅特詹诺夫表示，提出的修正案旨在减少刑事诉讼的压制性、提高人性化，并进一步改善刑事诉讼中的公民保护水平。议员们提出对"刑法"，"刑事诉讼法"和"刑事执行法"进行275处修改。会议最后，议会结论草案得到政府通过。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】