纳扎尔巴耶夫总统视察阿拉木图州并召开旅游领域发展问题会议

哈通社/塔勒德库尔干/5月10日 -- 纳扎尔巴耶夫总统9日对阿拉木图州进行视察工作，并召开关于阿拉木图州旅游领域发展问题的会议。

视察期间，纳扎尔巴耶夫总统访问吾什阿拉尔市并就当地新建的机场工作情况及阿拉木图州小型航空工业发展前景问题进行了了解。



此外，纳扎尔巴耶夫总统视察阿拉阔勒市阿克希矿区新火车站并随后主持召开关于旅游领域和交通运输领域基础设施发展问题的会议。



会议期间，地区领导阿曼德克•巴塔洛夫就阿拉木图州旅游发展计划进行了汇报。





巴塔洛夫表示，过去四年以来，阿拉木图州旅游服务量增长两倍。2017年，地区旅游领域收入达83亿坚戈，而2014年该数据仅为39亿坚戈，2018年预计将达100亿坚戈。其中，阿拉阔勒地区旅游业收入达35亿坚戈，较2014年增长8倍。



会中，投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克就"光明大道"基础设施建设国家规划中的地区和国家级公路建设工作落实情况进行了汇报。





"阿斯塔纳世博会期间，我们感受到了旅游业对经济的影响。当时，哈萨克斯坦迎来了700万名游客。该数据较去年相比增长18%，国内旅游业则增长20%，达600万人次。"文化和体育部部长说。





根据会议结果，纳扎尔巴耶夫总统就促进哈萨克斯坦旅游业发展问题向相关部门及当地政府下达一系列工作指示。



"阿拉阔勒湖应成为哈萨克斯坦最受欢迎的旅游地，其主要特点在于地理位置方便，价格符合所有地区群众们。阿拉阔勒湖水富含氡、碱等矿物质，具有医疗特性。因此，阿拉阔勒湖将对哈萨克斯坦旅游发展起到重要作用。"纳扎尔巴耶夫总统说。













【编译：冰山】