哈萨克斯坦公民在北京纪念胜利日

哈通社/北京/5月10日 -- 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，生活在中国首都的哈萨克斯坦公民们5月9日胜利日之际聚集在北京市朝阳公园举行"不朽军团"游行活动。

据了解，"不朽军团"活动吸引近400多人参与，在场群众高举战争及大后方功勋人士们的相片，并随后向天空发射玫瑰花瓣烟火。

消息称，参加"不朽军团"的包括哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国家的公民代表。



据悉，现年15岁的拉玛赞•萨尔森的祖父赛热阿勒•马肯诺夫和贾赫瑟姆别克•乌恩齐巴耶夫曾参加战争。

萨尔森的曾外祖父图尔森•巴拉潘诺夫（1914-1978）曾获得"劳动功勋者"称号。二战期间，巴拉潘诺夫曾在克孜勒奥尔达州扎拉哈什县阿拉梅瑟克矿区担任工头、车间负责人、技师等职务。



"我的曾外祖父曾做过很多英勇事迹。一辆拖拉机曾在冬季沉入锡尔河，曾外祖父跳入冰水中，用绳索捆绑拖拉机，并将其打捞出来" 萨尔森向记者透露。



据悉，著名作家阿斯哈尔•托赫玛罕别托夫曾在"Muzbalak" 叙事诗中描述了巴拉潘诺夫的英勇事迹。



【编译：冰山】