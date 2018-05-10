马吉利斯议长会见欧洲议会代表团

哈通社/阿斯塔纳/5月10日-据哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）消息，议长努尔兰•尼格马图林今日与由"哈萨克斯坦-欧盟"合作委员会联合主席伊维塔•格里古列率领的欧洲议会代表团进行会面。

会面期间，尼格马图林指出，与欧盟合作是哈萨克斯坦外交政策的战略重点之一。



在谈到欧盟在中亚战略框架内采取的行动时，尼格马图林强调了纳扎尔巴耶夫总统旨在加强安全的各种举措。尼格马图林还表示相信，新的"欧盟战略"将为开展联合互利项目开创新的机遇。



此外，格里古列也表示，哈萨克斯坦是欧盟的重要合作伙伴。他还表示，纳扎尔巴耶夫总统旨在通过谈判解决争端的政策有着重要意义，并指出我国在解决叙利亚问题和稳定阿富汗局势方面树立了良好榜样。



格里古列还表示，欧盟高度评价哈萨克斯坦我国在担任联合国安理会非常任理事国期间的各项工作，认可了我国在全球安全方面所做的贡献。同时，他还提到了纳扎尔巴耶夫总统发布的"五大社会举措"，并表示有必要发展双边议会间对话。



值得一提的是，马吉利斯还于今日举行哈萨克斯坦-欧盟合作委员会第十五次会议。会议经济和社会改革、增加投资吸引力、确保能源安全、加强区域合作等问题进行了讨论。



【编译：达娜】