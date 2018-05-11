里海库图拟鲤鱼或将从哈萨克斯坦红皮书濒危列表中移除

哈通社/阿斯塔纳/5月11日 -- 哈萨克斯坦农业部林业和野生动物委员会新闻秘书萨肯•德勒玛赫梅特11日在其Facebook个人主页中表示，库图拟鲤鱼或将从哈萨克斯坦红皮书中移除。

据他介绍，哈萨克斯坦农业部林业和野生动物委员会近日举行关于从哈萨克斯坦共和国红皮书中移除库图拟鲤鱼问题部门间动物学委员会的第一次会议。会议期间，委员会成员听取了"哈萨克渔业科学研究所"公司阿特劳分部负责人卡德莫夫作出的有关2006-2017年期间库图拟鲤鱼分布范围及数量研究的报告。



"‘哈萨克渔业科学研究所'阿特劳分部工作人员开展的科学研究以及近五年鱼类捕获分析，曼格斯套州里海捕鱼区证实了库图拟鲤鱼数量得到恢复的明确数据。" 德勒玛赫梅特写道。





德勒玛赫梅特还指出，委员会成员通过对研究所提供的数据进行讨论，得到了库图拟鲤鱼数量得到恢复的结论。因此，将有望为哈萨克斯坦政府2006年10月31日的第1034号决议《关于批准珍稀濒危动植物名录》中移除里海库图拟鲤鱼并为哈萨克斯坦红皮书中从第三类（罕见物种）转换为第五类（数量得到恢复）创造机遇。



【编译：冰山】