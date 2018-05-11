俄罗斯真人秀节目制作人克谢尼娅将出席阿斯塔纳经济论坛

哈通社/阿斯塔纳/5月11日 -- 2018年俄罗斯总统大选竞选者、著名电视主持人克谢尼娅•索布恰克将出席阿斯塔纳经济论坛框架下的2018全球挑战峰会（Global Challenges Summit）。

据了解，克谢尼娅•索布恰克的名字出现在2018全球挑战峰会官方主页发言人名单中。



"索布恰克于2017年12月23日开始成为"公民倡议"党成员。1998年就读于圣彼得堡国立大学国际关系系，并随后在莫斯科国立国际关系学院进行深造，获得硕士学位。当时的索布恰克就开始在政治、国家治理方面表现出极大的兴趣。索布恰克目前主持"索布恰克在线"（Sobchak.live）政治脱口秀等电视节目，索布恰克还曾写书、拍摄电影，她还曾担任俄罗斯版《L`Officiel》杂志的主编。" 论坛官方网站上写道。



据此前报道，阿斯塔纳经济论坛框架下的2018全球挑战峰会（Global Challenges Summit）将于5月17-19日期间举行，本年度峰会演讲者人数将有望创新高。发言人名单中包括法国前总统弗朗索瓦•奥朗德、物理学家加来道雄、现任国际奥林匹克委员会道德委员会主席潘基文、前高盛资产管理主席吉姆•奥尼尔等知名人士。



【编译：冰山】