阿斯塔纳国际金融中心举行法律问题会议

哈通社/阿斯塔纳/5月14日 -- 阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）14日在阿斯塔纳举行法律问题会议。

据了解，会议主要就阿斯塔纳国际金融中心司法机构、金融中心法院以及国际仲裁中心所提供的相关服务进行了介绍。



据悉，阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫、阿斯塔纳金融中心法院书记官克里斯托弗•坎贝尔霍尔特、AIFC法院法官团成员鲁珀特•杰克逊和安德鲁•斯平克、AIFC法律咨询委员会成员安德鲁•古德兰以及哈萨克斯坦及国外法律公司代表出席会议。



"阿斯塔纳国际金融中心法律问题会议是一个旨在讨论司法和立法领域当前所面临的问题和近期趋势的开放平台。法律界代表有机会在此获得阿斯塔纳国际金融中心基于英国法律原则、立法、先例以及全球领先金融中心标准的专属管辖权等方面的全面信息。" 克里姆别托夫说。



法院书记官坎贝尔霍尔特表示，阿斯塔纳国际金融中心法院按照全球最佳商业纠纷解决标准开展相关工作。国际仲裁中心除仲裁、调解外，还将提供其他司法程序。国际冲裁中心为解决争端，组建了一个由优秀法官和调解员组成的国际团队。

会议期间，还举行了讨论关于法院、国际仲裁中心和AIFC法律基础问题的会议。期间，法律协会代表对阿斯塔纳国际金融中心工作表现出极大的兴趣。此外，金融中心发言人还就与会代表们所提出的相关问题给予了答复。

【编译：冰山】