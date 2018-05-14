欧亚经济委员会将就引入加密货币问题进行讨论

哈通社/索契/5月14日 -- 欧亚经济委员会一体化及宏观经济领域委员（部级）塔提亚娜•瓦罗瓦娅14日表示，欧亚经济委员会将就引入及管理加密货币问题进行讨论。

据她介绍，委员会为及时回应联盟所面临的问题及追赶新趋势，将对全球经济发生的变化进行监控。瓦罗瓦娅同时还指出，数字经济是这一趋势重要组成部分之一。

瓦罗瓦娅在最高理事会会议上接受哈萨克斯坦记者采访时表示，各成员国领导人去年曾共同通过一项关于数字议程的特别声明。目前，目前正在积极研究这个问题。数字议程是一个系统性问题，欧亚经济委员会所有领域都在研究这一问题。例如，虚拟货币引入及其管理问题、积极研究区块链等。根据这一问题，还将于7月同阿斯塔纳国际金融中心展开相关研究工作。

根据此前报道，纳扎尔巴耶夫总统将出席今天于俄罗斯索契举行的欧亚经济联盟最高理事会会议。

据悉，俄罗斯总统普京、白俄罗斯卢卡申科、吉尔吉斯总统吉恩别科夫和亚美尼亚总理帕希尼扬将参加今天的会议，摩尔多瓦总统多东将作为贵宾列席。

会议将讨论欧亚经济联盟框架下多边合作的各个方面、联盟组织架构和人员政策以及今年的主要工作任务等。

据哈萨克斯坦国家经济部副部长达娜•朱尼索娃透露，本次会议议程计划对15个问题进行讨论，其中2个问题将在小范围会谈中予以讨论。

其中最重要的议题之一，是欧亚经济联盟与第三方国家、国际组织或国际一体化组织之间国际协议的签署。会议将明确联盟与第三方国家间协议的签署、终止和协议失效有关的制度规范，并确定协议签署方的相关职责。

会议将根据2017年4月14日欧亚经济联盟最高理事会比什凯克会议的结果，讨论并确立欧亚经济联盟观察员国家地位。

此次会议期间，将签署两份有关吉尔吉斯加入欧亚经济联盟协议的修正性文件。相关文件与海关规范有关。

此外，会议还将总结亚美尼亚和吉尔吉斯入盟2年来的情况。

【翻译：冰山】