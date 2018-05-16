纳扎尔巴耶夫总统为关于盖达尔•阿利耶夫的著作献序文

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 -- 关于阿塞拜疆全民领袖、著名政治家盖达尔•阿利耶夫的著作《为国家铺设道路》首发仪式16日在阿斯塔纳首任总统图书馆举行。

消息称，该书收集了熟识阿塞拜疆民族领袖盖达尔•阿利耶夫的国家元首、著名政治家、经济学家以及商业人士们的回忆录，5年前曾在莫斯科首次亮相，并于今年盖达尔•阿利耶夫诞辰95周年之际翻译成哈萨克文，而与其有过深刻交往的纳扎尔巴耶夫总统为此书写了序文。

"奠定独立阿塞拜疆的基础，并在国家命运的关键时刻作出重要贡献，以此为后人留下伟绩的民族领袖盖达尔•阿利耶夫在兄弟国家历史中具有重要的意义。我从苏联时期就开始认识盖达尔·阿利尔扎吾勒，基于友谊及相互尊重的关系自独立时期开始得到进一步加深。我们经常讨论如何发展两国之间的伙伴关系以及在国际舞台上的相互支持方面的问题。"纳扎尔巴耶夫总统在序文中写道。

据悉，关于盖达尔•阿利耶夫的回忆录作者中包括英国女王伊丽莎白二世、美国前总统比尔·克林顿和乔治·W·布什、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、前以色列总统希蒙·佩雷斯、前格鲁吉亚总统爱德华·谢瓦尔德纳泽、前乌克兰总统列昂尼德·库奇马等人，并由国际突厥学院和哈萨克斯坦首任总统图书馆联合翻译。

另外，此书中还首次透露了苏联共产党中央政治局关于盖达尔•阿利耶夫的秘密文件以及从未公布的珍贵照片。

总统办公厅主任、政治学教授马赫穆特•哈斯木别克夫在首发仪式上表示，对于阿塞拜疆人民来说，独立来的非常艰难。阿塞拜疆独立初期遭遇了重大的政治危机。1993年，盖达尔·阿利耶夫将阿塞拜疆的稳定作为目标当选国家总统。阿利耶夫实现了该目标，并使阿塞拜疆走上了发展的道路。纳扎尔巴耶夫总统与阿利耶夫之间的友谊不仅加强了两国经济、社会和政治关系，还加深了两国的友谊与合作。纳扎尔巴耶夫总统为此书写的序文也作为兄弟作出的尊敬。

盖达尔·阿利耶夫（1923 - 2003） - 阿塞拜疆首任国家总统，民族领袖。1993年11月3日，在阿塞拜疆总统选举中，阿利耶夫获得97%的选票，当选阿塞拜疆总统，并于1998年得到连任。

【翻译：冰山】