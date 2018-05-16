总统签署批准档案法修正案

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统16日签署批准了旨在改善档案事务领域的修正案。

消息称，总统签署了《就档案问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行补充和修改》法案。

法案全文将在公开媒体上发表。

【编译：小穆】