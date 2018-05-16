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    18:08, 16 五月 2018 | GMT +6

    总统签署批准档案法修正案

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    哈通社/阿斯塔纳/5月16日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统16日签署批准了旨在改善档案事务领域的修正案。

    消息称，总统签署了《就档案问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行补充和修改》法案。

    法案全文将在公开媒体上发表。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    法律 哈萨克斯坦 总统 黄金储备
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