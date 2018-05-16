哈萨克斯坦与格鲁吉亚外长谈论两国合作前景

哈通社/阿斯塔纳/5月16日- 据总理官网消息，在阿斯塔纳经济论坛框架内，哈萨克斯坦政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫16日在阿斯塔纳与格鲁吉亚副总理兼外交部长米海尔•扎尼里兹进行会面。

会议期间，双方就能源、交通运输、物流、旅游、文化、医疗卫生、教育等领域深化两国互利经贸合作，扩大商品互营周期新方向，以及就哈萨克斯坦在化工、工程、建筑和增加粮食出口等话题展开讨论。此外，会议还谈到了两国政府、地区与企业界之间的互动问题，以及格鲁吉亚公司参与"阿斯塔纳"国际金融中心中的相关工作。



双方还提到了双边投资合作的发展。过去12年中，我国对格鲁吉亚的投资总额超过4.06亿美元，而格鲁吉亚对我国的投资总额达4590万美元。

为翻新格鲁吉亚电力机车及巴士，哈萨克斯坦计划将为其提供我国的交通设备。同时，KazakhExport出口保险公司将根据出口保险计划为该国提供长期贸易融资和互惠项目。



值得一提的是，2017年，哈萨克斯坦和格鲁吉亚之间的商品交易额达6430万美元，该数据同2016年相比增长56.4％。



此外，2017年，我国对格鲁吉亚出口贸易额达3840万美元，较2016年增长两倍（2016年达1940万美元）；而进口额达2590万美元，较2016年增长19%（2016年达2170万美元）。2018年1-2月，我国对该国贸易总额达870万美元，较去年同期增长80.2%（2016年同期为480万美元）。



目前，哈萨克斯坦的外资条件正在改善。在我国，格鲁吉亚公司有机会进入中亚和中国市场。如今，哈萨克斯坦境内有120多家哈萨克斯坦-格鲁吉亚合资企业，包括在能源、交通、创新、医药等领域。截止今年4月1日，已有236个格鲁吉亚公司在我国进行了登记。



【编译：达娜】