萨金塔耶夫会见国际货币基金组织副总裁张涛

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 -- 据总理官网消息，第11届阿斯塔纳经济论坛框架下，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫16日在总理府会见国际货币基金组织（IMF）副总裁张涛。

会谈中，双方就扩大IMF对持续经济增长提供支持领域合作问题进行了讨论。

会议还就货币基金组织对哈萨克斯坦改善信贷和财政政策、保障有利的经商环境和建立强壮的中产阶级企业家群、投资政策，以及对"数字时代"工业化和加工业数字化提供协助问题进行了深入讨论。

此外，双方还就即将成为积极投资平台的阿斯塔纳国际金融中心工作交换了意见。

据了解，哈萨克斯坦于1992年6月15日加入国际货币基金组织，并于2010年秋季开始加入瑞士、波兰、塞尔维亚、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦等国家在内的瑞士小组（在此之前，哈萨克斯坦在比利时小组）。

张涛毕业于清华大学自动化系、清华大学经济管理学院和美国加利福尼亚大学（圣克鲁斯分校），经济学博士。1995-2004年在世界银行总部和亚洲开发银行总部从事经济研究和发展援助工作。

2016年，张涛出任中国人民银行副行长。同年8月份，根据IMF总裁拉加德的提议，他出任IMF副总裁职务。

【编译：小穆】