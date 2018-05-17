潘基文：哈萨克斯坦是绿色经济领头国家之一

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 -- 前联合国秘书长潘基文17日在阿斯塔纳经济论坛2018全球挑战峰会上高度评价了哈萨克斯坦转型绿色经济工作。

潘基文说："全球领先国际开始转型低碳经济，我们也见证了一些国家的有效成果。如今，替代能源和绿色经济份额日渐增加，达到了可挑战传统能源的水平。在着全球需求上，我想特别指出哈萨克斯坦是领头国家之一。"

潘基文强调，应对哈萨克斯坦落实的绿色项目提供支持。

"哈萨克斯坦2013年制定的转型绿色经济概念完全符合欧盟所有方向。2050年前，哈萨克斯坦计划通过替代能源生产50%的电能。纳扎尔巴耶夫总统2017年成立的绿色技术科技园将对落实这一规划带来有利影响。我们应在这一领域对哈萨克斯坦提供支持。目前，我担任全球绿色经济发展大会主席，我们在低碳绿色经济发展领域对各国政府提供支持。我们可通过绿色发展项目与大自然共存，有效应对气候变化。"他说。



根据此前报道，阿斯塔纳经济论坛2018全球挑战峰会Global Challenges Summit全体会议17日在阿斯塔纳市世博园会议中心举行，纳扎尔巴耶夫总统出席会议并发表讲话。

第11届阿斯塔纳经济论坛为期三天，5月17-19日。

【编译：小穆】