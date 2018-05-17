欧亚经济联盟与中国之间的经贸协议涉及哪些内容？

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 -- 欧亚经济委员会执委会主席季格兰•萨尔基相17日就当天欧亚经济联盟与中国签署的经贸合作协议具体内容作了介绍，他强调这一协议旨在推动双方之间的经贸合作不断发展。

在阿斯塔纳经济论坛框架下的小组会议中，萨尔基相说："协议的首要要求是--公开性。此次我们双方承诺，将在出现阻碍双边贸易正常运行的情况出现时实行提前的相互通知。将组建部长级的专项委员会，这也是该协议的重要部分。此外，我们将为双方商业人士建立信息沟通中心。所有国家的海关人员将联合开展工作。"



据其介绍，根据协议，若商品在边境长时间遇阻，则该国海关人员必须对拦阻商品的理由给出明确的解释。此外，在电子商务领域，保障用户隐私的要求将得到明确。对知识产权的保护也是协议的重要部分。



"总的来说农业、能源、交通、工业、科技、创新、信息和技术基础设施、金融以及环保领域将是合作发展的重点方向。目前，我们已向中方提出了40项在交通领域的合作项目。"萨尔基相说。



协议旨在推进双方之间的合作，确立双边合作的主要方向，为合作方案和项目创造便利条件。协议中未涉及海关关税减免等方面的内容。



根据此前报道，在阿斯塔纳经济论坛框架下，欧亚经济联盟17日同中国签署经贸合作协议。



【编译：木合塔尔·木拉提】