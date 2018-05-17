国家经济部长总结阿斯塔纳经济论坛首日

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 -- 哈萨克斯坦国家经济部长提穆尔·苏莱曼诺夫召开新闻发布会，对阿斯塔纳经济论坛首日进行总结。

苏莱曼诺夫说："今天阿斯塔纳经济论坛正式开始。第一天，共有6120人参加论坛。其中包括来自111个国家的1147位外国来宾。近1千名媒体代表，其中120名外国记者参与了会议。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫出席了《全球挑战世界》全体会议，并发表了重要讲话。"

苏莱曼诺夫称，总统在会上提出了5大全球挑战。第一，2030年之前全球GDP15%将来自人工智能。第二，能源革命，全球发展转向清洁能源。据总统介绍，近30年风力发电厂使用量增长30%，近5年太阳能电池板的成本下降2倍以上。第三挑战为长寿。近70年，全球人均寿命由48岁增至71岁。2050年，为保障地球100亿人口，食品产量由现在的标准增产至60倍以上。第四，城市化。联合国数据显示，2050年全球城市人口占据70%以上。第五，全球劳动市场趋势。

国家经济部长还表示，高级政治人物和科学家们在全体会议上发表了有趣的观点。

【编译：小穆】