英国政府技术主管谈哈萨克斯坦的数字化发展情况

哈通社/阿斯塔纳/5月18日-英国政府技术主管利亚姆•马克斯威尔（Liam Maxwell）谈论哈萨克斯坦的数字化发展情况。

"哈萨克斯坦的数字化具有良好的发展前景，实施了正确的管理措施以及事项优先级。这里有很好的数字基础设施，而下一步则需要配备专业的工作人员。此外，我还认为有必要加强信息安全和人力资源领域的相关工作。" 他在接受哈通社记者采访时表示说。



马克斯威尔还谈到了数字化为哈萨克斯坦带来的利益。



"数字政府可节省财政资金，成为一个真正为人民服务的政府。数字经济还能提供更多的就业岗位。英国人民一年的平均工资在25000-27000英镑之间，而数字经济行业认识的平均工资为41000英镑。因此，数字经济也带来了工资的提高。"他说。



此外，他还谈到了英国的数字化发展进程。



"我们国家的数字化发展较为迅速，数字经济总量占国家经济总量15%，其增长率是其他经济部门的两倍。韩国、甚至像爱沙尼亚和新西兰这样土地面积较小的国家的经济也发生了很大改变。"他说。



他还强调，创造新技术的基础是完善且开放的基础设施。



"许多国家政府难以解决数字冲突。如果拿全球数字经济的发展来看，哈萨克斯坦实施了正确的数字化管理措施。因此，你们一定有机会取得巨大的进步。我认为，哈萨克斯坦可通过设立更多的信息技术大学培养人才。另外，加强信息安全也是一项重要的改进措施。" 马克斯威尔说。



【编译：达娜】