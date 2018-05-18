科学家谈未来医学的发展：人类寿命将大大延长

哈通社/阿斯塔纳/5月18日 - 阿斯塔纳经济论坛2018全球挑战峰会18日进入第二天。

在今天的会议上，SENS研究基金会的首席科学家奥布里•大卫•德格雷博士就未来医学进行了介绍。



博士认为，如今以单纯治疗疾病为主要目的的医疗方式已经落后于时代，未来医学将以修复人体内器官为主。



"简单来说，未来对人类的医疗活动，与我们今天修复一辆受损汽车所使用的方式相当。细胞修复和基因治疗技术将走上前台，这些技术将大大改善人类的健康状况并延长寿命。这样的改变所带来的经济效应将使无与伦比的。"他说。



博士指出，随着人类寿命的延长，退休金方面的开支，以及其他社会保障负担将进一步增加，公众的消费规模也将扩大。但由于拥有了新的方式来维持健康水平，人们花费在药品上的开支将大大减少。



"这些预期完全有可能在未来的5~6年内成为现实。当然，我们没办法明确的说出具体出现的时间点。但有一点是肯定的，那就是未来医学界将出现令人更加年轻的技术。新的治疗手段，将彻底改变人类的生活，延长人类的寿命。也就是说，现在的这些纳税人、工人和拥有投票权的公民，都将拥有可观的寿命。我们有必要考虑到这个问题，并依据这一点制定今后的计划。"博士说。



【编译：木合塔尔·木拉提】