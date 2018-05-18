阿斯塔纳经济论坛：世界诺贝尔奖得主们制定促进未来能源的共同宣言

哈通社/阿斯塔纳/5月18日 -- 诺贝尔奖得主拉金德拉·帕乔里18日在阿斯塔纳经济论坛2018全球挑战峰会上表示，世界科学家们已制定促进未来能源的共同宣言。

"2017阿斯塔纳世博会的理念能够传播至全世界具有重要意义。我在此想特别提及关于世界科学家们制定的共同宣言。它由世界各地诺贝尔奖获得者们组成的12人高级委员会制定。该宣言中提到，哈萨克斯坦为了将阿斯塔纳世博会思想理念传播至全世界需要采取的举措。" 帕乔里说。

据他介绍，宣言中所提到的重要倡议之一是建立全球未来能源研究所。



"如果可以建立能够与世界各国取得跨国性联系的研究所，那将为各个国家制定相关路线图创造巨大的便利。" 诺贝尔奖得主说。

帕乔里还表示，研究所将整合该领域全球最新技术，并为寻找最佳解决方案创造机遇。



"能源领域目前仍依赖50年前的知识。例如，以碳氢化合物为燃料的火力发电厂。我认为这是非常老旧的技术，除此之外也有别的办法。供电系统领域在过去5-6年期间经历了较大的变化。在我看来，也可以将它称为制度性问题。哈萨克斯坦是非常美妙的国家，并在其领导下建立全球性未来能源研究所，将可以弥补这一问题。" 拉金德拉·帕乔里说。

【翻译：冰山】